Сетевое издание|18+|Понедельник|7 окт 2024|22:56
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Опубликован прогноз погоды в Пензенской области на 8 октября

Печать
Telegram

8 октября в Пензенской области ожидается облачная погода с пояснениями. Об этом предупредили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на вторник уличные термометры покажут +8...+13 градусов, будет преимущественно без осадков. Днем воздух прогреется до +17...+22, прогнозируется небольшой, местами умеренный дождь.

На протяжении суток будет дуть южный ветер с порывами до 13 метров в секунду. Затем ветер изменит направление - сначала на юго-западное, потом на северо-западное.

Ранее синоптики сообщили, что на этой рабочей неделе на погоду в Пензенской области окажет влияние циклонический вихрь.

Предки подмечали: какова погода 8 октября, такой она окажется и 8 апреля; если в этот день ветер с севера - зима будет холодной, если с юга - теплой, с запада - снежной; если березовые листья к 8-му числу не опали, то снег ляжет поздно.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте