Опубликован прогноз погоды в Пензенской области на 8 октября

07.10.2024 | 21:20

8 октября в Пензенской области ожидается облачная погода с пояснениями. Об этом предупредили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на вторник уличные термометры покажут +8...+13 градусов, будет преимущественно без осадков. Днем воздух прогреется до +17...+22, прогнозируется небольшой, местами умеренный дождь.

На протяжении суток будет дуть южный ветер с порывами до 13 метров в секунду. Затем ветер изменит направление - сначала на юго-западное, потом на северо-западное.

Ранее синоптики сообщили, что на этой рабочей неделе на погоду в Пензенской области окажет влияние циклонический вихрь.

Предки подмечали: какова погода 8 октября, такой она окажется и 8 апреля; если в этот день ветер с севера - зима будет холодной, если с юга - теплой, с запада - снежной; если березовые листья к 8-му числу не опали, то снег ляжет поздно.