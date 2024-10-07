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Общество

Минздрав объяснил, почему вертолеты приземляются на стадионе «Труд»

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Во втором полугодии 2024-го в Пензенском регионе начала активно работать санавиация. Медицинские вертолеты, практически ежедневно курсирующие над областным центром, привлекают внимание жителей. Одного из горожан удивило место, выбранное для посадки.

«Не в первый раз вижу, как со стороны стадиона «Труд» взлетает вертолет санавиации. А разве так можно, чтобы прямо со стадиона, и почему именно «Труд»?» - поинтересовался читатель PenzaInform.ru.

Редакция направила его вопрос в региональный минздрав. В понедельник, 7 октября, оттуда поступил ответ.

Как пояснила замминистра Наталья Тюгаева, «для экстренной эвакуации больных из/в ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница имени Н. Н. Бурденко» используется посадочная площадка на территории центрального стадиона «Труд», которая является удобной и приближенной к учреждению».

Она напомнила, что санитарная авиация предназначена для оказания экстренной помощи в условиях плохой транспортной доступности или большой удаленности от медучреждений, а также для быстрой доставки больных и пострадавших, когда этого требует тяжесть их состояния.

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