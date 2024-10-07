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Общество

Биолог: Увлечение тыквой может привести к изменению цвета кожи

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Осенью особо популярны блюда из тыквы - плода, богатого витаминами А и C, содержащего магний, калий, железо и другие важные микроэлементы. Однако чрезмерное употребление тыквы может нанести вред.

Об этом «Известиям» рассказала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

По ее словам, мякоть тыквы обладает сосудорасширяющим, противовоспалительным, ранозаживляющим и очищающим свойствами. А семена полезны как глистогонное средство.

«Клетчатка в тыкве способствует улучшению пищеварения. Блюда из тыквы (особенно супы-пюре) очень полезны для людей с проблемами ЖКТ и детей. Она содержит мало калорий, что делает ее популярным продуктом в диетах. А редкий витамин Т, или карнитин, помогает легче усваивать тяжелую пищу, помогает при анемии, способствует образованию тромбоцитов», - отметила Ирина Лялина.

Тем не менее, тыквой не следует слишком увлекаться людям, имеющим камни в желчном пузыре: может начаться движение камней. Нужно быть осторожным и диабетикам, так как есть риск повышения сахара в крови.

Биолог также предупредила, что от частого и чрезмерного употребления тыквы могут окраситься склеры глаз и кожа.

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