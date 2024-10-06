В Заречном нашли пропавшего 75-летнего пенсионера

06.10.2024 | 11:31

Сотрудники Росгвардии вернули домой дезориентированного 75-летнего зареченца.

Это случилось ранним утром воскресенья, 6 октября. Росгвардейцам пришло сообщение о пенсионере, пропавшем без вести. Вместе с полицейскими они приступили к поискам.

Человека нашли в городском парке Заречного.

«Мужчина рассказал, что потерялся в пространстве и забыл дорогу», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Удостоверившись, что пожилому горожанину не нужна медицинская помощь, его доставили домой.

Ранее росгвардейцы помогли в розыске дезориентированного 19-летнего жителя одного из сел Кузнецкого района.