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Общество

В Заречном нашли пропавшего 75-летнего пенсионера

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Сотрудники Росгвардии вернули домой дезориентированного 75-летнего зареченца.

Это случилось ранним утром воскресенья, 6 октября. Росгвардейцам пришло сообщение о пенсионере, пропавшем без вести. Вместе с полицейскими они приступили к поискам.

Человека нашли в городском парке Заречного.

«Мужчина рассказал, что потерялся в пространстве и забыл дорогу», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Удостоверившись, что пожилому горожанину не нужна медицинская помощь, его доставили домой.

Ранее росгвардейцы помогли в розыске дезориентированного 19-летнего жителя одного из сел Кузнецкого района.

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Источник — фото регионального управления Росгвардии
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