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Общество

Два исторических здания на ул. Кирова хотят восстановить

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В Пензе намерены восстановить 2 объекта культурного наследия. Речь идет о зданиях на улице Кирова - доме № 17 и его 1-й корпусе.

Последний - это здание духовной семинарии, в которой учились историк Василий Ключевский и хирург Николай Бурденко. Дом № 17 - ее флигель, где размещалось духовное училище. Там Василий Осипович получал начальное образование в 1851-1852 гг.

Как сообщили в региональном министерстве по охране памятников истории и культуры, оба здания находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют ремонта.

Собственнику объектов вручили документ, который позволит приступить к первому этапу восстановления - разработке проектной документации.

В начале 2020 года в Пензе реконструировали здание областного Законодательного собрания, находящееся по соседству. Специалисты обновили фасад, сохранив элементы, которые выделяют памятник городской архитектуры среди прочих построек. Кроме того, рабочие сделали декоративную подсветку.

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Источник — фото областного министерства по охране памятников истории и культуры
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