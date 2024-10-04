«Термодом» предлагает беспроцентную рассрочку с первым взносом от 10%

04.10.2024 | 15:44

В холдинге «Термодом» действуют сразу несколько программ рассрочки. Одна из них - с первым взносом от 10%.

Например, 2-комнатная квартира на планировке - с изолированными комнатами и просторной кухней - стоит 3 млн 960 тыс. рублей. Минимальный первый взнос, следовательно, составит 396 тыс. рублей.

Дальше нужно вносить платежи равными суммами, а остаток - за 1 месяц до ввода дома в эксплуатацию.

Что важно:

1. Это беспроцентная рассрочка, удорожание квартиры не происходит.

2. В любой момент можно перейти на ипотеку.

Доступный первый взнос, отсутствие процентов, возможность взять ипотеку - программа действительно удобна, стоит лишь присмотреться к ней повнимательнее.

Узнать о ценах, действующих программах рассрочки, получить расчет понравившейся квартиры можно в офисах продаж холдинга «Термодом». Тел. 8 (8412) 28-28-20.

Рассрочка по указанному в новости объекту предоставляется застройщиком строения № 75 - ООО «СЗ «ТермодомРиелт», проектные декларации - на https://наш.дом.рф. Ежемесячные платежи - от 50 тыс. рублей. Предложение действительно для ограниченного перечня квартир. Страхование жизни и здоровья клиента на весь срок рассрочки обязательно. Право собственности регистрируется после подписания акта приема-передачи.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.