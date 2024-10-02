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Общество

Аналитика «МегаФона»: пензенцы стали чаще интересоваться театрами

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У жителей Пензы вырос интерес к культуре: они чаще изучают информацию о спектаклях. Пик внимания зафиксирован в зимние месяцы, в разгар театральной жизни.

Еще один всплеск наблюдался в сентябре, в месяц начала нового театрального сезона, когда горожане использовали на сайтах театров в 1,6 раза больше дата-трафика, чем в среднем за год.

С особым нетерпением пензенцы отслеживали премьеры областного драмтеатра, сообщили аналитики оператора «МегаФон».

В последние недели жители областного центра часто посещали сайт этого учреждения - 48% общего трафика заведений культуры. Их интересовали гастроли Белорусского государственного академического музыкального театра.

В топе наиболее посещаемых также «Кукольный дом» (45%), «Театр доктора Дапертутто» (6%).

«Центральная часть областной столицы, где расположены учреждения культуры, всегда в зоне нашего внимания. В этом году инженеры увеличили здесь зону покрытия сетью LTE, что позволило нарастить скорость мобильного интернета до 100 Мбит/с. Благодаря этому жители даже во время пиковых нагрузок могут мгновенно делиться впечатлениями от посещения премьер в социальных сетях и мессенджерах», - рассказал директор «МегаФона» в Пензенской области Сергей Гречко.

С начала сезона местными постановками интересуются и за пределами региона. Чаще всего изучают репертуар и планируют посещение театров Пензы жители Москвы, Самары и Уфы.

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