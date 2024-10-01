Сетевое издание|18+|Вторник|1 окт 2024|16:50
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе ресурсники перекрыли часть улицы Кулакова

Печать
Telegram

Во вторник, 1 октября, на улице Кулакова в Пензе ограничили движение транспорта. Это связано с аварийно-восстановительными работами у дома № 10.

Проехать нельзя от перекрестка улиц Кулакова и Новый Кавказ до дома № 4а на улице Новый Кавказ. Также закрыт въезд во дворы домов № 8 и 10 на Кулакова.

«Открыть движение планируется по завершении работ. Ориентировочный срок - до конца сегодняшнего дня», - сообщили в ресурсоснабжающей организации.

В Пензе ресурсники перекрыли часть улицы Кулакова

Ранее подписчица телеграм-канала PenzaInform пожаловалась, что между домами № 8 и 10 на улице Кулакова уже месяц бьет фонтан воды.

В Пензе ресурсники перекрыли часть улицы Кулакова

По ее словам, местные жители звонили ресурсникам, им отвечали, что обращение в приоритете и бригада приедет, как только появится свободная.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте