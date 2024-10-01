В Пензе ресурсники перекрыли часть улицы Кулакова

01.10.2024 | 15:11

Во вторник, 1 октября, на улице Кулакова в Пензе ограничили движение транспорта. Это связано с аварийно-восстановительными работами у дома № 10.

Проехать нельзя от перекрестка улиц Кулакова и Новый Кавказ до дома № 4а на улице Новый Кавказ. Также закрыт въезд во дворы домов № 8 и 10 на Кулакова.

«Открыть движение планируется по завершении работ. Ориентировочный срок - до конца сегодняшнего дня», - сообщили в ресурсоснабжающей организации.

Ранее подписчица телеграм-канала PenzaInform пожаловалась, что между домами № 8 и 10 на улице Кулакова уже месяц бьет фонтан воды.

По ее словам, местные жители звонили ресурсникам, им отвечали, что обращение в приоритете и бригада приедет, как только появится свободная.