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Общество

На проспекте Победы в Пензе высадили березы

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На проспекте Победы, 75, появится 25 берез. Речь идет об участке недалеко от поворота к заводу «Пензтяжпромарматура».

Почти все деревья уже заняли свои места. Это крупномеры от 3 до 4 метров в высоту, возрастом не менее 6 лет. Для них сделали растяжки, обустроили приствольные круги.

На проспекте Победы в Пензе высадили березы

О работах по озеленению города глава Пензы Александр Басенко рассказал во вторник, 1 октября, на своих страницах в соцсетях.

На проспекте Победы в Пензе высадили березы

«Территорию сквера имени Белинского в Театральном проезде украсят кизильник, дерен и сирень, также кустарник породы дерен высадим в сквере «Могилевский дворик». У музыкальной школы № 2 появятся спиреи и 25 крупномеров туи», - перечислил он.

Кроме того, до конца года новая зелень появится на улицах Московской, Карпинского, Лядова, Максима Горького/Володарского, Суворова, Чехова/Урицкого, 8 Марта и в сквере имени Лермонтова.

Между тем состояние молодых деревьев, которые высадили в областном центре за последние год-два, горожан настораживает.

«На Мира у поворота на «Ласточку» в прошлом году тоже понавтыкали деревьев, все засохли! Стоят как памятник...» - пожаловался Александр Щ. в телеграм-канале PenzaInform.

«На Чаадаева в сторону фабрики «Пекоф» осенью вдоль дороги спилили тополя, посадили липы. Летом ни разу не поливали, засохли все. Деньги потрачены, результат - ноль», - добавила Елена Т.

В управлении ЖКХ пензенцам объяснили, что первый год для саженцев является сложным, так как идет укоренение и акклиматизация к новым условиям и почве.

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Источник — фото из TG-канала Александра Басенко
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