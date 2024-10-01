Молодежь выбирает квартиры от «Территории жизни»

01.10.2024 | 15:07

С учетом ограничений и изменений на ипотечном рынке желающим купить квартиру стоит серьезно изучить предложения от застройщиков и выбрать оптимальную программу.

Группа компаний «Территория жизни» предлагает своим клиентам квартиры под различные сценарии жизни. Сочетание комфорта, готовой отделки, различных планировочных решений и справедливой цены определяют выбор жилых комплексов «Арбековская застава» и «Лугометрия».

Опытом покупки поделилась молодой пензенский педагог Дарья, студентка историко-филологического факультета ПГУ, будущий учитель иностранных языков. Девушка рассказала историю приобретения квартиры в жилом комплексе «Лугометрия».

«В 2021 году я приняла участие в конкурсе «Большая перемена», в котором дважды стала обладательницей денежного приза. Позже, когда я стала искать применение деньгам, остановилась на варианте покупки квартиры, после чего начала поиск. Остановилась на «Лугометрии» - понравились расположение и планировки. Менеджеры ГК «Территория жизни» предложили воспользоваться рассрочкой, которая была выгодна. Выбрала квартиру, понравившуюся по планировке, и оформила самую важную покупку в жизни», - рассказала Дарья.

Теперь девушка ждет свою квартиру в 5-м строении жилого комплекса «Лугометрия», приобретенную по программе рассрочки от застройщика с комфортным платежом *. Окна будут выходить на двор «Василек», где разместятся новые тренажеры, оборудование для подвижных игр, архитектурные элементы для комфортного и спокойного отдыха. Как и все остальные дворы, «Василек» отличается стилем и цветом - оформление выполнено в спокойных и умиротворяющих тонах.

«Покупка квартиры в рассрочку выгодна на этапе строительства. Вы платите меньший по размеру первоначальный взнос и получаете достаточно времени для погашения долга. Также вы заключаете сделку без участия банка - значит, переплата будет минимальной. Отличное предложение для желающих купить квартиру на стадии строительства», - пояснила коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

«Василек» будет располагаться рядом с бульваром, который соединит все дворы. На маршруте длиной около 1,7 километра появятся набережная цветов, велодорожка, спортивные объекты. Центром притяжения станет новый плейхаб, один из крупнейших в городе. Поблизости - храмовый комплекс Вениамина Печерского, главный духовный и культурный объект микрорайона.

Предложение, отличающее квартиры «Территории жизни» от проектов других застройщиков, - готовая отделка. Жилье в «Лугометрии» передается с вариантом «Все включено», там уже есть:

- флизелиновые обои под покраску;

- прочный ламинат светлых тонов;

- сантехника и санфаянс;

- натяжные потолки с точечными светильниками;

- межкомнатные двери;

- стиральная машина и кухонный модуль.

В опцию дополнительно входят варочная панель, духовой шкаф и вытяжка. В квартирах большой площади подключены посудомоечные машины. Увидеть и оценить качество отделки можно благодаря рум-туру.

Справедливая цена, качество отделки, широкий выбор предложений от застройщика, развитая инфраструктура – все это «Территория жизни». В жилых комплексах создана атмосфера комфорта и уюта. Менеджеры помогут выбрать оптимальный вариант квартиры, программу ипотеки и сопроводят сделку.

Оставить заявку на приобретение можно здесь. Подробности о других акциях - на сайте территорияжизни.рф или по номеру телефона 203-000, а также в офисах продаж по адресам: улица 65-летия Победы, 29 (с 9:00 до 21:00), улица Яшиной, 12 (с 9:00 до 21:00).

* В период проведения акции «Smart рассрочка» потенциальные клиенты ГК «Территория жизни» имеют возможность приобрести квартиру на особых условиях. Застройщик реализует квартиру по договору рассрочки: первоначальный взнос - от 15% стоимости приобретаемой квартиры в течение 2 дней с момента проведения государственной регистрации договора, далее ежемесячный платеж по рассрочке должен составлять такую сумму, чтобы к моменту ввода дома сумма внесенных средств составляла не менее 30% стоимости квартиры. Оставшийся платеж клиент обязан оплатить за 3 месяца до ввода дома в эксплуатацию. При заключении договора рассрочки заключаются два договора: агентский на ООО «МК» с оплатой 50 000 рублей и ДДУ с застройщиком (с оплатой стоимости квартиры за вычетом суммы агентского договора на счет эскроу). Подробности и суммирование с другими акциями уточняются при обращении в офис застройщика или по телефону 8 (8412) 28-25-70. Срок действия акции - до 31.12.2024.

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