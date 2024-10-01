2 октября погода в Пензенской области не изменится

01.10.2024 | 22:00

2 октября в Пензенской области ожидается малооблачная погода без осадков. Прогноз подготовили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут +3...+8 градусов, днем воздух прогреется до +19...+24, вечером похолодает до +1...+6.

На протяжении суток в регионе будет дуть умеренный восточный ветер, порывы которого достигнут 7-12 метров в секунду.

Сухая солнечная погода, по прогнозам синоптиков, продержится всю неделю, так как регион остается во власти мощного антициклона.

По этой причине до 7 октября продлен оранжевый уровень погодной опасности, связанный с чрезвычайно высокой угрозой лесных пожаров (V класс).