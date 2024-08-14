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Общество

В Пензе количество мигрантов выросло на треть

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В январе-июне 2024 года в Пензе увеличилось число иностранцев, поставленных на учет по месту пребывания, по сравнению с I полугодием 2023-го.

Об этом в среду, 14 августа, рассказал депутатам городской думы замглавы администрации Сергей Волков со ссылкой на данные УМВД.

«У нас количество иностранных мигрантов увеличилось на 33,6% - с 13 491 до 18 028 человек. Из государств с визовым режимом въезда прибыли 3 425 человек, тогда как в I полугодии 2023-го - 3 400», - уточнил он.

Докладчик привел данные, откуда в Пензу прибывают мигранты. Так, из Узбекистана приехали 7 476 человек, из Таджикистана - 4 097, из Казахстана - 868. Далее следуют Китай (638), Армения (631), Индия (548), Беларусь (508), Киргизия (487), Туркменистан (420), Азербайджан (375), Алжир (290), Египет (231), Ливан (170), Марокко (121) и Судан (111).

Еще из нескольких стран приехало менее чем по 100 человек.

Большинство мигрантов (10 720) сменили страну пребывания в поисках работы. 3 387 человек приехали учиться, с частными целями - 2 518.

580 гостей из-за рубежа указали иные причины, 430 назвали поездку деловой, 393 - туристической.

Сергей Волков также отметил, что некоторые иностранцы не встают на учет. «Они могут приезжать и сразу уезжать», - пояснил он.

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