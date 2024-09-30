«Термодом» предлагает квартиры в Спутнике от 20 тысяч рублей в месяц

30.09.2024 | 17:05

Из-за ситуации на рынке недвижимости россиянам не стоит откладывать решение квартирного вопроса. Строительный холдинг «Термодом» предлагает рассрочку на жилье по цене сегодняшнего дня, но пока остается вариант и с семейной ипотекой.

В Пензенской области вступить в льготную программу кредитования могут семьи хотя бы с одним ребенком в возрасте до 7 лет или с инвалидностью. Ставка - 6% годовых *.

Сотрудники «Термодома» рассчитали ежемесячный платеж на популярную семейную квартиру при условии, что кредит будет взят на 30 лет.

Классический вариант площадью 54,4 кв. м с двумя спальнями в строении № 74 ЖК «Радужные дворы» в Городе Спутнике стоит 4 275 840 рублей.

С программой «Семейная ипотека» при первоначальном взносе в 860 000 рублей ежемесячный платеж будет равен 20 480 рублей.

За эти деньги покупатель получит комфортную жилплощадь в инфраструктурно развитом Городе Спутнике.

Узнать подробности можно по телефону 8 (8412) 28-28-20.

* ПСК: от 6,436% до 7,837%. Ставка 6% годовых устанавливается по ипотечному кредитному договору, заключенному не позднее 31.12.2030, соответствующему требованиям Решения Минфина России N 24-67381-01460-Р (далее - кредит), на весь срок кредита, если у заемщика, гражданина РФ, есть: (А) ребенок, гражданин РФ, младше 7 лет на дату заключения кредитного договора, или (Б) ребенок, гражданин РФ, которому установлена категория «ребенок-инвалид», или (В) несколько детей, граждан РФ, младше 18 лет на дату заключения кредитного договора.

Кредит предоставляется на цели приобретения квартиры у юридического лица по договору купли-продажи или по договору участия в долевом строительстве (далее - ДДУ) у юридического лица. При отсутствии личного страхования заемщика процентная ставка увеличивается на 1,0 п. п. относительно указанных выше процентных ставок на условиях кредитного договора.

Первоначальный взнос: от 20,01%. Сумма кредита: от 500 000 рублей до 6 000 000 рублей включительно и до 12 000 000 рублей включительно, если недвижимость в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области.

Срок кредита: от 3 до 30 лет. Заемщики: не более 4 человек, граждане РФ, в возрасте от 21 года до 75 лет (на момент полного погашения кредита).

Погашение: ежемесячными равными платежами. Обеспечение: залог прав требований по ДДУ (на этапе строительства), залог приобретаемой недвижимости с оформлением закладной.

Расходы: премия по договорам страхования, проведение оценки залога, регистрационные действия, расчеты с контрагентом, иные расходы в связи с приобретением недвижимости и оформлением ипотеки.

С 1-го числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором банк узнал, что заемщик является (являлся) заемщиком (солидарным заемщиком или поручителем) по иному кредитному договору, заключенному с 23.12.2023 (далее - Сторонний договор), по которому кредитор получает (получал) возмещение недополученных доходов по постановлениям Правительства РФ от 23.04.2020 № 566, от 30.12.2017 № 1711, от 31.12.2022 № 2565, от 30.04.2022 № 805, от 30.11.2019 № 1567, от 07.12.2019 № 1609, Решениям Минфина России N 22-67374-00473-Р, N 24-67381-01460-Р, N 24-68903-01277-Р, N 23-67393-01016-Р, ставка определяется как ключевая ставка Банка России на дату заключения кредитного договора, увеличенная на 2,0 п. п. Это условие не применяется, если у заемщика банка, являющегося также заемщиком (солидарным заемщика и (или) поручителем) по Стороннему договору, родился ребенок после даты заключения Стороннего договора и полного погашения кредита (займа) по Стороннему договору.

АО «Банк ДОМ.РФ», универсальная лицензия Банка России № 2312 от 19.12.2018. Условия кредитования - на сайте domrfbank.ru. Информация актуальна по состоянию на 25.09.2024. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Застройщик 74-го строения - ООО СЗ «Термодом-гарант». Проектные декларации размещены на сайте https://наш.дом.рф.

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