В Сосновоборском районе запечатлели бесстрашного глухаря

28.09.2024 | 09:54

В селе Альмяшевка Сосновоборского района на фото попал нетипичный момент. На крышу одного из домов забрался молодой глухарь.

Снимками в субботу, 28 сентября, поделилась пресс-служба Минлесхоза Пензенской области. Птица привлекла внимание не только местных жителей, но и всех любителей природы.

«Наблюдая за ним, жители заметили, как глухарь спустился на землю и начал собирать камушки. Это поведение удивляет, ведь такие птицы часто выбирают более укромные места для отдыха и поиска пищи», - отметили в пресс-службе.

Глухарь - птица из семейства фазановых отряда курообразных. В регионе это редкий оседлый вид. Он обитает в лесах, предпочитая смешанные массивы с преобладанием сосны. Излюбленные места - бруснично-черничные боры и сосняки-черничники.

Этих птиц жителям области редко удается увидеть. Глухаря удалось запечатлеть в Никольском лесхозе в феврале этого года. Его заметил охотинспектор, проводивший учет численности животных.