Названа дневная доза кофеина, опасная для сердца и костей

28.09.2024 | 11:31

Медики не рекомендуют употреблять более 2 чашек кофе в день. В противном случае возрастает риск возникновения остеопороза (снижения плотности костей), аритмии, болезней сердца.

«Для взрослых безопасная норма - 400 мг кофеина. Это примерно 2 чашки кофе по 235 мл, но содержание кофеина зависит от типа напитка. Точное содержание указано на упаковке продукта. Злоупотребление кофеином повышает риск аритмии, но в дозах от низкой до умеренной он защищает от инфаркта. Высокое употребление кофеина и низкий уровень кальция также могут быть связаны с повышенным риском остеопороза», - отметила в беседе с изданием «Газета.ru» врач-терапевт Татьяна Маеренкова.

Если соблюдать меру, то кофеин помогает при запорах, снижает риск развития цирроза печени и даже депрессии. В сниженных дозах он способствует улучшению памяти, внимания, мышления, ориентации в пространстве.

«Есть данные о том, что потребление кофе (как с кофеином, так и без) или чая связано с меньшим риском развития диабета 2-го типа. Однако данных для окончательного вывода недостаточно. Не связан кофеин ни со стрессовым, ни со смешанным недержанием, а также большинство исследований показывают, что воздействие кофеина не влияет на риск развития рака», - сообщает издание.

Ранее специалисты раскрыли увеличивающее риск рака количество алкоголя в неделю. Для женщин предельно опасной дозой назвали 7 порций алкоголя, для мужчин - 14.