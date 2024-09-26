Раскрыто увеличивающее риск рака количество алкоголя в неделю

26.09.2024 | 10:11

Любая доза алкоголя вредит здоровью и увеличивает риск рака, считает врач-терапевт Тереза Беверс. В беседе с The Sun она рассказала, какое количество спиртных напитков в неделю особенно опасно.

Беверс назвала употребление алкоголя одним из главных факторов, провоцирующих рак, наряду с курением и канцерогенами. По ее словам, для женщин предельно опасной дозировкой считается семь порций алкоголя в неделю, для мужчин - 14.

При таком объеме шанс заболеть раком ротовой полости увеличивается в 1,8 раза, а раком гортани - в 1,4 раза, считает Беверс. Она отметила, что если недельную дозу увеличить до восьми порций для женщин и 15 порций для мужчин, то риск появления злокачественных новообразований в гортани повышается в 2,6 раза.

Беверс указала, что опасно даже умеренное употребление алкоголя. Оно повышает риск рака пищевода в 1,3 раза, колоректального рака - в 1,2 раза, рака кишечника и прямой кишки - в 1,5 раза.

Ранее нутрициолог Ксения Молчанова призвала отказаться от употребления спиртного для снятия стресса. Она пояснила, что такая привычка ухудшает психическое состояние и оказывает разрушительное воздействие на нервную систему.