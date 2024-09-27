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Общество

Топ-5 причин пить достаточно качественной воды осенью

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Лето попрощалось, оставив воспоминания о солнечных днях и прохладных напитках. Но не стоит с наступлением осени забывать о важности питьевого режима. Даже если жажда уже не сильно мучит, организм все так же нуждается в живительной влаге, при этом вода должна быть качественной.

Составлен топ-5 причин наладить режим питья.

1. Отопление и сухой воздух. Батареи и обогреватели - спасители от холодов, но и главные похитители влаги из воздуха. Сухой воздух испаряет влагу с кожи и слизистых, делая человека уязвимым перед вирусами и простудами.

2. Укрепление иммунитета. Достаточное потребление воды помогает организму эффективно бороться с вирусами и бактериями, особенно «злыми» в осенне-зимний период.

3. Бодрость и энергия. Осенняя хандра может быть связана с нехваткой воды в организме, ведь дегидратация приводит к усталости, снижению концентрации и плохому настроению.

4. Красота кожи и волос. Вода - главный секрет красоты. Она поддерживает эластичность кожи, предотвращает сухость и шелушение, дарит волосам блеск и силу.

5. Помощь пищеварению. Вода необходима для нормального процесса пищеварения, особенно в осенний период, когда рацион становится более плотным и тяжелым.

Жажда - сигнал, что организм уже обезвожен. Не надо дожидаться этого момента. Пензенцам доступна артезианская вода «Ключ здоровья», обогащенная минералами и микроэлементами. Ее добывают с большой глубины в экологически чистом месте близ сел Ольшанка и Валяевка. Живительный источник радует пензенцев на протяжении 15 лет.

Сразу после подъема с глубины воду развозят по киоскам «Ключ здоровья», без дополнительной очистки, в том числе хлорсодержащими препаратами. Именно это делает ее живой, природной. Нужное количество привезут на дом при заказе через сервис «Торнадо».

Реклама. Заказчик - ООО «Торнадо».

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