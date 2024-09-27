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Общество

Количество вагонов в поездах до Кузнецка увеличат вдвое

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В ближайшие воскресенья, 29 сентября и 6 октября, увеличится составность пригородных поездов сообщением Пенза-I - Кузнецк - Пенза-I.

Вместо 4 вагонов будет 8, сообщили в АО «Башкортостанская ППК».

Поезд № 7230 отправится с Пензы-I в 9:05 и прибудет в Кузнецк в 11:15. Состав № 7247 выедет из Кузнецка в 16:52 и окажется на Пензе-I в 18:52.

Ранее сообщалось, что 29 сентября и 6 октября пригородный поезд № 7231/7230 Саранск - Пенза-I - Кузнецк отправится со станции Пенза-I на 2 часа и 1 минуту раньше действующего графика, в 9:05, и доедет до Кузнецка в 11:15. На участке Саранск - Пенза-I поезд № 7230 отменят.

Также 29 сентября и 6 октября поезд № 7247/7246 Кузнецк - Пенза-I - Саранск уедет из Кузнецка на 1 час и 42 минуты позже действующего расписания. Состав проследует до станции Пенза-I.

Поезд № 7247 Кузнецк (отправление в 16:52) - Пенза-I (прибытие в 18:52) на участке Пенза-I - Саранск отменят.

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