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Общество

Губернатор оценил происходящие в Заречном изменения

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В пятницу, 27 сентября, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил Заречный, чтобы оценить происходящие в городе изменения.

Сейчас идет реконструкция стадиона школы № 222, из регионального бюджета на нее выделили более 32 млн рублей.

«Половина дела сделана. Указал главе Заречного Алексею Владимировичу Костину на необходимость строго выдерживать график работ и оказывать подрядчику необходимую помощь», - сообщил Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

При поддержке градообразующего предприятия в Заречном построили скейт-парк, а по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроили сквер «Юбилейный». Губернатор отметил, что оба объекта пользуются большой популярностью у горожан.

«Жду предложений от Заречного на следующий год. Необходимы заявки на проекты, которые мы планируем реализовать», - добавил Олег Мельниченко.

Ранее глава региона сообщал, что Заречный, став победителями всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, получит 96 млн рублей на благоустройство сквера имени Демакова в 2025 году. «Запланировано строительство для детей трех развивающих площадок - научных загадок, астрономической и математической», - уточнял губернатор.

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Источник — фото из TG-канала Олега Мельниченко
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