Горводоканал отремонтировал бесхозяйный трубопровод на Ключевой

27.09.2024 | 12:53

25 сентября в аварийно-диспетчерскую службу Горводоканала поступила заявка об утечке на Ключевой, 99. На трубе диаметром 160 миллиметров произошел технологический отказ. С места аварии вода стекала на улицу Пушкина и подтапливала территорию областной детской клинической больницы имени Н. Ф. Филатова.

Прибывшая на вызов бригада с помощью акустического течеискателя установила точное место повреждения. Вскрышные работы показали, что трубопровод является ведомственным и предприятием не обслуживается. Но ситуация требовала действовать здесь и сейчас. Было принято решение выполнить ремонтные работы, не подключая городское управление ЖКХ.

«Жителей дома заранее предупредили, что для устранения утечки необходимо произвести отключение водоснабжения, оперативно был организован подвоз технической воды. Сложности создавало наличие сторонних коммуникаций рядом с поврежденным участком. Необходимо было сделать байпас (перемычку в виде отрезка трубы), чтобы обойти их и не повредить при производстве работ», - рассказал исполняющий обязанности технического директора «РКС-Пенза» Антон Пивоваров.

Подготовка заняла почти сутки, но позволила уже на следующий день разработать приямок и заменить двухметровый поврежденный участок на новый, из долговечного полиэтилена. После этого водоснабжение дома было восстановлено.

По словам мастера управляющей компании «Гарант-Сервис» Сергея Константинова, жители с пониманием отнеслись к ситуации.