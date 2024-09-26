За незаконную установку знака «Инвалид» хотят лишать прав

26.09.2024 | 20:25

За повторную незаконную установку знака «Инвалид» предложили ужесточить ответственность - вплоть до лишения водительских прав. О внесении в Госдуму соответствующего законопроекта сообщил в соцсетях глава Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Парковка дорожает, поэтому желающих воспользоваться льготами, предоставляемыми государством гражданам с различными ограничениями по здоровью, к сожалению, по-прежнему достаточно», - пояснил Нилов.

Депутат считает, что наказывать «недобросовестных персонажей» за заведомо противозаконное использование опознавательного знака «Инвалид» на машине нужно сообразно финансовой и моральной стороне нарушения.

Существующий штраф, по мнению Нилова, является символическим.

Сейчас за незаконную установку знака «Инвалид» на граждан накладывают взыскание в размере 5 000 рублей. Депутат предложил ввести повышенную ответственность за повторное нарушение: штрафовать на 10 000 рублей и лишать водительских прав на срок от 1 до 3 месяцев.