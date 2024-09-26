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Общество

Утвержден порядок выплаты компенсации детям участников СВО

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В Пензенской области утвердили порядок предоставления денежной компенсации на питание детей участников СВО. Речь идет об учениках 1-11-х классов.

Соответствующее постановление 24 сентября подписал председатель регионального правительства Николай Симонов.

Право на компенсацию имеет один из родителей (он выступит заявителем), проживающий вместе со школьником. В случае гибели участника СВО его ребенок продолжит получать деньги до конца обучения.

Выплата оформляется региональным министерством образования, необходимы следующие бумаги:

1) копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность заявителя;

2) копия документа, удостоверяющего личность обучающегося;

3) документ, подтверждающий оплату за предоставление питания;

4) документ с номером счета для перечисления средств;

5) копия документа, подтверждающего родственные связи с участником СВО;

6) копия документа, подтверждающего участие в СВО;

7) копия справки, подтверждающей факт обучения ребенка в общеобразовательной организации;

8) выписка из табеля учета питания обучающихся в общеобразовательной организации.

Документы из пунктов 1, 2, 4 и 5 (в случае судебного установления родственных отношений, усыновления) нужно представлять самостоятельно, остальное минобр запросит у компетентных органов.

Документы из пунктов 3 и 8 требуют ежеквартального обновления в течение 3 рабочих дней с момента оплаты.

Компенсация в размере фактически произведенных расходов будет перечисляться на счет заявителя ежеквартально не позднее 30-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

«Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2024 года», - говорится в постановлении.

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