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Общество

26 сентября в Пензенской области подует южный ветер

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В четверг, 26 сентября, жители Пензенской области почувствуют, что бабье лето еще не кончилось. Прогноз подготовили в Приволжском УГМС.

Ночью столбики термометров покажут +1...+6 °С, местами вероятны заморозки до -1...-2 °С, но днем температура поднимется до +18...+23 °С.

Ветер подует с юга со скоростью до 11 метров в секунду. Осадков не ожидается.

Как прежде, из-за отсутствия дождей в Пензенской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность леса (V класс).

26 сентября в народном календаре - Корнилье. Предки следили за рябиной. Считалось, что ливень в этот день говорит о том, что следующий год будет богат на урожай. Сухая погода предвещала позднюю зиму.

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