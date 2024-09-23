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Общество

В сердобскую больницу привезли томограф за 115 млн рублей

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В Сердобскую центральную районную больницу имени А. И. Настина из Нижнего Новгорода доставили магнитно-резонансный томограф стоимостью более 115 млн рублей.

В сердобскую больницу привезли томограф за 115 млн рублей

«Такое высокотехнологичное оборудование, как магнитно-резонансный томограф, - это не просто дорогостоящая техника. Его установка ознаменует новый качественный этап в работе всего медучреждения, поскольку позволит решить самые сложные медицинские задачи», - заявил главный врач больницы Андрей Малахов.

Благодаря магнитно-резонансной томографии врачи смогут выявлять различные заболевания на ранних стадиях, подчеркнули в областном минздраве.

В сердобскую больницу привезли томограф за 115 млн рублей

Модульная конструкция под размещение аппарата уже установлена. Сейчас идет подключение оборудования к системам инженерно-технического обеспечения.

В марте в главном корпусе больницы, построенном в 1964 году, завершился капитальный ремонт. Там заменили инженерные коммуникации, обновили кровлю, фасад, входные группы, привели в порядок внутренние помещения на 2-м и 4-м этажах. Общая стоимость работ составила более 96 млн рублей.

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Источник — фото областного минздрава
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