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Общество

В Пензе обновили подстанцию скорой медицинской помощи № 3

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В понедельник, 23 сентября, в Пензе торжественно открыли подстанцию скорой медицинской помощи № 3 на улице Калинина, 156. Ее обновили.

В сентябре 2023-го в подстанции начался капитальный ремонт. С того момента в помещениях заменили электропроводку, двери, окна и установили навесные потолки. Также обновили комнаты отдыха сотрудников, закупили современную мебель.

Ежедневно бригады подстанции осуществляют до 100 выездов, это более 38 000 в год. Медикам были необходимы лучшие условия, чтобы иметь возможность в перерывах отвлечься от тяжелой работы.

В Пензе обновили подстанцию скорой медицинской помощи № 3

На открытии присутствовал министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев. Он обратился к коллегам.

В Пензе обновили подстанцию скорой медицинской помощи № 3

«Мы создаем условия, это прежде всего забота о том, как вы будете отдыхать, какие будут условия, чтобы вам выпить чашечку чая, может на несколько минут прилечь. Сегодня прозвучали цифры, и нам очень приятно констатировать, что данная подстанция, если взять весь исторический период работы, осуществила около 1,5 млн выездов, это больше, чем численность жителей Пензенской области», - произнес министр.

В Пензе обновили подстанцию скорой медицинской помощи № 3

Подстанция № 3 входит в число отремонтированных подразделений центральной станции скорой медицинской помощи. В ней 7 врачей, 50 сотрудников среднего медперсонала и 29 водителей.

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