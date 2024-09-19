Общество

Глава Пензы и сотрудники администрации привились от гриппа

Cотрудники структурных подразделений администрации Пензы и иных органов местного самоуправления привились от гриппа на рабочем месте. К ним приехали медики из городской поликлиники.

«Искренне считаю, что профилактика лучше, чем отрываться от рабочего процесса», – прокомментировал глава Пензы Александр Басенко, получив прививку.

Вакцинация против гриппа проводится бесплатно - за счет федерального и регионального бюджетов, а также прочих источников финансирования.

«В соответствии с рекомендациями регионального управления Роспотребнадзора, чтобы обеспечить эпидемиологическую безопасность во время роста заболеваемости гриппом, в Пензе охват иммунизацией должен составить не менее 60% совокупного населения», - сообщили в городской администрации.

Сейчас в Пензенской области растет уровень заболеваемости ОРВИ и COVID-19. Грипп за период с 9 по 15 сентября не фиксировался, уточнили в управлении Роспотребнадзора.

Источник — фото администрации Пензы
