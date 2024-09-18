Психолог: Отпуск короче трех недель - это стресс

18.09.2024 | 09:03

Двухнедельного отпуска для восстановления недостаточно: организм начинает расслабляться и восстанавливаться лишь на третьей неделе. Об этом RuNews24.ru рассказала психолог-консультант Елизавета Чернова.

«В первые две недели организм испытывает стресс, потому что отпуск и путешествие часто связаны с другим климатом, новой обстановкой. Это все стресс для организма. И адаптация приходится на первую и вторую недели. Отдых для организма и расслабление приходится на третью и четвертую недели отпуска», - пояснила она.

По словам психолога, если человек отдыхает месяц и больше, то ему этого хватит на целый год. А вот отпуск короче трех недель - это стресс.

«Поэтому короткий отпуск сроком от 7 дней до 14 дней будет только во вред», - утверждает Елизавета Чернова.

Она добавила, что из-за неправильного отдыха и профессионального выгорания накапливается хроническая усталость. Ее характерные признаки - головные боли, апатия, мышечные зажимы, боли по всему телу. Затем могут развиться невроз, апатия и в конечном итоге депрессия.