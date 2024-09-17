В больнице № 6 начались инструктажи на случай атаки БПЛА

17.09.2024 | 21:43

В Пензе персонал клинической больницы № 6 начали обучать действиям в случае атаки беспилотных летательных аппаратов. Первая тренировка прошла во вторник, 17 сентября, на 9-м этаже.

«Отрабатывалась схема оповещения сотрудников по внутренней связи, проверялась организованность выполнения действий», - пояснили в медицинском учреждении.

Инженер по пожарной безопасности Александр Двенадцатов довел до медиков алгоритм:

- сообщить о происшествии в экстренные оперативные службы по номерам: 101, 112;

- поставить в известность руководство больницы;

- оповестить персонал;

- организовать эвакуацию пациентов;

- неукоснительно соблюдать основные правила пожарной безопасности.

«Данные учения будут проводиться во всех подразделениях медицинского учреждения согласно графику. Цель - подготовить медиков ко всем нештатным ситуациям. Каждый должен четко понимать, как он должен действовать, что делать», - подчеркнул инженер.

В пресс-службе областного минздрава отметили важность соблюдения спокойствия и четкого следования инструкции во избежание паники, путаницы и давки.