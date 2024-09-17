В больнице № 6 начались инструктажи на случай атаки БПЛА

В Пензе персонал клинической больницы № 6 начали обучать действиям в случае атаки беспилотных летательных аппаратов. Первая тренировка прошла во вторник, 17 сентября, на 9-м этаже.
«Отрабатывалась схема оповещения сотрудников по внутренней связи, проверялась организованность выполнения действий», - пояснили в медицинском учреждении.
Инженер по пожарной безопасности Александр Двенадцатов довел до медиков алгоритм:
- сообщить о происшествии в экстренные оперативные службы по номерам: 101, 112;
- поставить в известность руководство больницы;
- оповестить персонал;
- организовать эвакуацию пациентов;
- неукоснительно соблюдать основные правила пожарной безопасности.
«Данные учения будут проводиться во всех подразделениях медицинского учреждения согласно графику. Цель - подготовить медиков ко всем нештатным ситуациям. Каждый должен четко понимать, как он должен действовать, что делать», - подчеркнул инженер.
В пресс-службе областного минздрава отметили важность соблюдения спокойствия и четкого следования инструкции во избежание паники, путаницы и давки.
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