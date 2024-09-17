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Общество

Пациента из Кузнецка экстренно доставили в Пензу на вертолете

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Во вторник, 17 сентября, вертолет санитарной авиации отработал очередной вызов и доставил пациента из Кузнецка в Пензу.

Экстренная помощь понадобилась мужчине с острой сердечной патологией. В кратчайшие сроки его транспортировали в областную клиническую больницу имени Н. Н. Бурденко.

Пациента из Кузнецка экстренно доставили в Пензу на вертолете

«Санитарная эвакуация позволяет не только сократить время доставки в лечебные учреждения, но и обеспечить оперативное реагирование на экстренные ситуации, что особенно актуально в районах», - отметил заместитель главврача областной станции скорой медицинской помощи Александр Гришин.

В основном санавиация используется, когда речь идет о пациентах с инфарктом или инсультом, тяжелыми множественными травмами, ожогами с большим поражением тела.

Однако в 2024 году пока эвакуировали только жителей региона с сердечно-сосудистыми заболеваниями. К примеру, 16 сентября, пациента с острой сердечной патологией доставили из Каменки.

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Источник — фото областного минздрава
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