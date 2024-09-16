«Термодом» продолжает улучшать условия отдыха в парке Спутника

16.09.2024 | 15:54

Большое количество мероприятий, аттракционов, арт-объектов, а также особый подход к благоустройству и поддержке чистоты - то, что выделяют посетители парка Спутника. Об этом говорят результаты исследований, которые в течение лета проводила аналитическая служба «Термодома».

В опросах участвовали жители и гости Города Спутника, их пожелания будут учтены к следующему сезону. Впрочем, некоторые потребности планируется закрыть уже этой осенью.

Например, в списке дел значатся: обновление разметки на тропе здоровья, малярные работы на детской площадке, а также монтаж системы видеонаблюдения, которой в следующем году, как и освещению, будет уделено особое внимание.

К новому сезону планируют установить больше десятка теневых навесов и шезлонгов, провести косметический ремонт на фонтанной площади и сделать оплату в туалетах на набережной и у пляжа бесконтактной.

В службе охраны парка станет больше сотрудников, в их задачу будет входить присмотр за порядком на территории всей набережной и тропы здоровья.

А для подростков в Спутнике планируют спроектировать собственное пространство, где они смогут чувствовать себя так же хорошо, как их младшие братья и сестры в зоне с аттракционами и батутами. Это в будущем, а уже сейчас в парке для них готовят доски для самореализации под кодовым названием «ТЭГать тут».

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