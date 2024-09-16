Дожди по-прежнему будут обходить Пензенскую область стороной

16.09.2024 | 13:05

На предстоящей рабочей неделе в Пензенской области продолжит господствовать антициклон, поэтому существенных изменений в погоде не ожидается.

«На улице по-прежнему солнечно и сухо. А вот из-за уменьшения солнечного дня температурные перепады от ночи ко дню существенно увеличатся», - уточнила начальник отдела прогнозирования Пензенского ЦГМС Светлана Иванкова.

Так, во второй половине недели днем воздух будет прогреваться максимум до +20...+22 градусов, ночью уличные термометры будут показывать +6...+8.

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды напомнили, что до 18 сентября во всем Пензенском регионе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность леса (V) класс.

Жителям области не следует разводить костер в лесу или на торфянике, поджигать сухую траву, бросать сигареты, непотухшие спички, использовать пиротехнические изделия.