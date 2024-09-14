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Общество

15 сентября пензенцам обещают летнюю погоду

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По данным Приволжского УГМС, в воскресенье, 15 сентября, в Пензенской области погода будет малооблачной, без осадков.

В течение суток ветер сохранит восточное направление и скорость 7-12 м/с.

Ночь выдастся по-осеннему свежей - не теплее +5...+7 градусов. День пройдет, скорее, в летнем режиме: термометр покажет +22...+27.

Синоптики объясняют теплую и солнечную погоду антициклоном, несущим с востока сухой и хорошо прогретый воздух.

В народном календаре сегодня день памяти Мамонтия, которого на Руси считали покровителем овец и коз и называли Овчарником. Считалось, что если день ясный и теплый, то такой же окажется и вся осень. Смена направления ветра говорила о скором перестрое всей погоды.

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