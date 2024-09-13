Зареченку под конвоем отправят в колонию из-за мясорубки

13.09.2024 | 20:53

47-летнюю зареченку под конвоем отправят в колонию-поселение из-за украденной электрической мясорубки.

Женщина забрала бытовой прибор с общей кухни в доме, где жила. В июне за хищение ее приговорили к 120 часам обязательных работ.

«Однако осужденная не посчитала нужным исполнять приговор и не являлась на работу, ссылаясь на плохое самочувствие, чему документальных подтверждений не имелось», - сообщили в Зареченском городском суде.

Поэтому в августе наказание изменили на более строгое - 2 недели лишения свободы в колонии-поселении. Прийти горожанка должна была сама, но решила этого не делать. Также она не появлялась дома.

Тогда сотрудники УФСИН объявили женщину в розыск. Ее нашли и задержали.

Теперь вооруженная охрана сопроводит зареченку к месту отбывания наказания.