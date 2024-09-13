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Общество

В Пензе перекроют участок дороги на улице Чкалова

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В Пензе на 6 дней перекроют участок дороги на улице Чкалова. Об этом сообщили в администрации Пензы.

Речь об отрезке от улицы Гоголя до Набережной Реки Мойки. Проехать там будет нельзя с 8:00 16 сентября до 00:00 22-го числа.

«Ограничение вводится в связи с выполнением земляных работ для ремонта теплотрассы», - объяснили в мэрии.

В Пензе перекроют участок дороги на улице Чкалова

Автолюбителей просят заранее выбирать пути объезда.

Ранее в Пензе закрыли для водителей участок улицы Мира от дома № 74Б до Окружной. Там меняют асфальт. Движение разрешено только для общественного транспорта.

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Источник — фото № 2 администрации Пензы
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