В Пензе перекроют участок дороги на улице Чкалова

13.09.2024 | 17:39

В Пензе на 6 дней перекроют участок дороги на улице Чкалова. Об этом сообщили в администрации Пензы.

Речь об отрезке от улицы Гоголя до Набережной Реки Мойки. Проехать там будет нельзя с 8:00 16 сентября до 00:00 22-го числа.

«Ограничение вводится в связи с выполнением земляных работ для ремонта теплотрассы», - объяснили в мэрии.

Автолюбителей просят заранее выбирать пути объезда.

Ранее в Пензе закрыли для водителей участок улицы Мира от дома № 74Б до Окружной. Там меняют асфальт. Движение разрешено только для общественного транспорта.