В Пензе перекроют участок дороги на улице Чкалова

В Пензе на 6 дней перекроют участок дороги на улице Чкалова. Об этом сообщили в администрации Пензы.
Речь об отрезке от улицы Гоголя до Набережной Реки Мойки. Проехать там будет нельзя с 8:00 16 сентября до 00:00 22-го числа.
«Ограничение вводится в связи с выполнением земляных работ для ремонта теплотрассы», - объяснили в мэрии.
Автолюбителей просят заранее выбирать пути объезда.
Ранее в Пензе закрыли для водителей участок улицы Мира от дома № 74Б до Окружной. Там меняют асфальт. Движение разрешено только для общественного транспорта.