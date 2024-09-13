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Общество

Сказочный фестиваль «Толстопятый» закрыл сезон в Спутнике

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Традиционный фестиваль сказок «Толстопятый» завершил насыщенный сезон мероприятий в парке Города Спутника в воскресенье, 8 сентября. Три дня участники делились со зрителями особой атмосферой эстетики прикладного искусства, проводили для них уроки, устраивали представления и даже парад сказочных героев.

Фестиваль ежегодно привлекает в Спутник множество туристов из разных уголков страны.

«Я утром вышел из гостиницы и, пока шел на набережную, понял, как мне нравится, что вся инфраструктура праздника собрана так компактно. Здесь практически все, что люблю я и моя семья, в 5 минутах ходьбы. В шутку написал жене в Липецк, что нашел нам новый дом, а она следом сбрасывает объявления о недвижимости здесь», - поделился эмоциями блогер Вадим Неважно.

Сказочный фестиваль «Толстопятый» закрыл сезон в Спутнике

«Спутник всегда нас прекрасно встречает, и я хочу выразить большую признательность за помощь лично руководителю «Термодома» Рафику Ибрагимову, который уже много лет поддерживает нас», - рассказала организатор фестиваля Людмила Тимакова.

Закрытие сезона совпало с еще одним важным событием. Светомузыкальному фонтану исполнилось 10 лет. По этому случаю зрителям показали, как он работает, в полном объеме. Насладиться зрелищем можно будет и на шоу фонтанов вечером в выходные (при хорошей погоде).

В целом сезон закрыт. Но это не значит, что мероприятий в парке не будет до весны. В событийном календаре Спутника есть и другие традиционные красные даты. О них можно узнать из афиши на сайте penza-sputnik.ru.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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