Пензенец предложил увеличить площадь Комсомольского парка

13.09.2024 | 19:15

Комсомольский парк в Заводском районе требует расширения. Так считает горожанин, обратившийся в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» с предложением, адресованным властям.

«У нас в городе всего-то 3 парка, и сейчас появилась возможность расширить один за счет недавно снесенных муниципального садика и санатория, прилегающего к его территории. Больше такой возможности у города не будет. Можно для домов выделить и другие земли, например на ул. ИТР.

Давайте оставим кусочек чистого воздуха для будущих поколений. Поверьте, наше будущее будет вам благодарно за расширение и благоустройство парка. Есть ли шансы расширить границы парка?» - поинтересовался пензенец.

Редакция обратилась за комментарием в администрацию Пензы и в пятницу, 13 сентября, получила документ, подписанный первым заместителем главы Олегом Денисовым.

Там сообщается, что увеличить площадь парка нельзя.

«Испрашиваемая территория под расширение парка расположена в зоне ОД-2 - зоне специализированной общественной застройки. Основными видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне ОД-2 не предусмотрено размещение парков культуры и отдыха», - говорится в ответе Олега Денисова.

Санаторий «Солнышко» прекратил прием детей в январе 2019 года, когда обнаружилось, что здание изношено на 50%. Учреждение перестало соответствовать нормативам, которые установил Минздрав РФ. Какое-то время прорабатывался вопрос создания на его базе детского сада с оздоровительным уклоном. Воплощения план так и не получил. Через некоторое время нежилой объект передали в уставной капитал АО «Пензгорстройзаказчик» и снесли.