Сетевое издание|18+|Пятница|13 сен 2024|19:25
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Пензенец предложил увеличить площадь Комсомольского парка

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Комсомольский парк в Заводском районе требует расширения. Так считает горожанин, обратившийся в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» с предложением, адресованным властям.

«У нас в городе всего-то 3 парка, и сейчас появилась возможность расширить один за счет недавно снесенных муниципального садика и санатория, прилегающего к его территории. Больше такой возможности у города не будет. Можно для домов выделить и другие земли, например на ул. ИТР.

Давайте оставим кусочек чистого воздуха для будущих поколений. Поверьте, наше будущее будет вам благодарно за расширение и благоустройство парка. Есть ли шансы расширить границы парка?» - поинтересовался пензенец.

Пензенец предложил увеличить площадь Комсомольского парка

Редакция обратилась за комментарием в администрацию Пензы и в пятницу, 13 сентября, получила документ, подписанный первым заместителем главы Олегом Денисовым.

Там сообщается, что увеличить площадь парка нельзя.

Пензенец предложил увеличить площадь Комсомольского парка

«Испрашиваемая территория под расширение парка расположена в зоне ОД-2 - зоне специализированной общественной застройки. Основными видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне ОД-2 не предусмотрено размещение парков культуры и отдыха», - говорится в ответе Олега Денисова.

Санаторий «Солнышко» прекратил прием детей в январе 2019 года, когда обнаружилось, что здание изношено на 50%. Учреждение перестало соответствовать нормативам, которые установил Минздрав РФ. Какое-то время прорабатывался вопрос создания на его базе детского сада с оздоровительным уклоном. Воплощения план так и не получил. Через некоторое время нежилой объект передали в уставной капитал АО «Пензгорстройзаказчик» и снесли.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте