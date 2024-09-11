В Пензе устроили профилактическую акцию «Внимание, дети!»

11.09.2024 | 21:06

Сотрудники Госавтоинспекции Пензенской области совместно с министерством образования провели профилактическое мероприятие «Внимание, дети!». Цель - предупреждение трагедий на дорогах.

Чтобы снизить количество ДТП, полицейские на постоянной основе устраивают акции, викторины и конкурсы, а также беседуют с родителями и учащимися. Также инспекторы проверяют состояние дорог, ведущих к школам и садам, и транспорта для перевозки детей.

«С руководителями, должностными лицами и водителями образовательных организаций и автотранспортных предприятий проводятся разъяснительные беседы», - рассказали в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области.

Сотрудники ГАИ советуют родителям доступно и подробно объяснить детям, как правильно переходить проезжую часть, научить различать дорожные знаки, а еще лучше - несколько раз пройтись с ребенком от дома до школы и обратно, показав безопасный маршрут.

«Необходимо, чтобы родители сами не нарушали ПДД и учили детей собственным примером», - подчеркнули в инспекции.

Водителей же просят снижать скорость при подъезде к переходам и быть предельно внимательными.