Сетевое издание|18+|Среда|11 сен 2024|15:51
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+28oC
+29oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+28oC
+29oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе перекроют большой участок улицы Мира

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе на время перекроют участок улицы Мира от Окружной до Ленинградской. Об этом сообщили в городской администрации.

В Пензе перекроют большой участок улицы Мира

Движение транспорта будет запрещено с 21:00 11 сентября до 7:00 12-го. Причина - ремонт проезжей части.

«Рекомендуем автолюбителям заранее ознакомиться со схемой организации движения», - отметили в мэрии, уточнив, что для объезда следует использовать дорогу по улице Попова.

О ремонте улицы Мира речь шла на совещании в администрации 10 сентября.

«Пока позволяет погода, нужно все силы бросить на восстановление покрытия, где это необходимо, чтобы предупредить дальнейшие разрушения», - заявил глава Пензы Александр Басенко.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото № 2 администрации г. Пензы
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте