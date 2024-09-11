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Общество

Пензенских чиновников подготовили к санитарной обороне

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В среду, 11 сентября, в Пензе прошел тренинг «Готов к санитарной обороне». Слушателями стали в том числе заместители глав администраций муниципальных районов и городских округов.

Присутствовавших поделили на группы. С каждой были отработаны практические навыки базовой сердечно-легочной реанимации, освобождения дыхательных путей от инородного тела, а также первой помощи при травмах и кровотечениях.

«В качестве преподавателей привлечены волонтеры-медики, которые помогали присутствующим овладеть навыками с максимальной точностью», - рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

Пензенских чиновников подготовили к санитарной обороне

Ожидается, что благодаря тренингу сократится смертность от внешних причин.

«Теперь все, кто прошел здесь обучение, должны делиться своими навыками и полученными знаниями, провести обучение на базе своих муниципалитетов, чтобы каждый умел остановить кровотечение или сделать сердечно-легочную реанимацию», - пояснил министр здравоохранения региона Вячеслав Космачев.

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Источник — фото областного минздрава
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