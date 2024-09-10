В Пензе полицейские не допустили ЧП на избирательных участках

Пензенские полицейские подвели итоги охраны общественной безопасности в дни голосования. Они круглосуточно следили за порядком на 947 избирательных участках области.
Всего было задействовано около 3 500 сотрудников полиции, а также росгвардейцы и общественники.
«Вся информация, поступившая в территориальные органы внутренних дел о возможных нарушениях избирательного права, была зарегистрирована в установленном порядке. По результатам проверки приняты меры в соответствии с компетенцией и действующим законодательством», - сообщил заместитель начальника полиции УМВД России по Пензенской области Анатолий Огурцов.
Благодаря слаженной работе ведомств нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий допущено не было.
Выборы проводились на протяжении трех дней - с 6 по 8 сентября. В голосовании участвовали жители 23 городских и 262 сельских поселений.