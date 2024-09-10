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Общество

Увековечена память погибшего на СВО инженера стадиона «Первомайский»

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Во вторник, 10 сентября, в Пензе состоялось открытие мемориальной доски главному инженеру стадиона «Первомайский» Андрею Машенцеву, погибшему в сентябре 2023 года в зоне СВО.

Увековечена память погибшего на СВО инженера стадиона «Первомайский»

Андрей Машенцев с августа 2012-го работал в ГАУ «Центр спортивной подготовки Пензенской области»: руководил техническими службами спортивного сооружения, контролировал результаты работы и состояние трудовой и производственной дисциплины.

Увековечена память погибшего на СВО инженера стадиона «Первомайский»

Находясь в зоне проведения спецоперации, старший лейтенант Андрей Машенцев командовал взводом инженерно-саперных войск. Выполняя боевые задачи, он одновременно дистанционно помогал решать сложные технические вопросы, касающиеся бесперебойной работы спортивных объектов в Пензе.

Увековечена память погибшего на СВО инженера стадиона «Первомайский»

На открытии мемориальной доски на стадионе «Первомайский» присутствовали родители героя Елена Владимировна и Сергей Петрович Машенцевы. Им выразили благодарность за воспитание сына.

«Андрей Сергеевич Машенцев был посмертно награжден орденом Мужества», - сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

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Источник — фото областного минспорта
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