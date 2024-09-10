Уход за детьми-инвалидами будет оплачиваться независимо от родства

10.09.2024 | 08:42

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ рассмотреть вопрос о ежемесячных выплатах гражданам, ухаживающим за детьми-инвалидами, независимо от степени их родства.

Документ опубликован на сайте Кремля.

Речь идет о трудоспособных лицах, ухаживающих за ребенком-инвалидом. Размер выплаты должен составить 10 тыс. руб.

Кроме того, предусмотрена ежегодная индексация этих выплат не ниже индекса роста потребительских цен за предыдущий год.

Также должен быть определен порядок подтверждения лицами, не являющимися родителями, усыновителями, попечителями или опекунами, осуществления ухода за детьми-инвалидами.

Доклад о выполнении поручения должен быть представлен главе государства до 1 октября.