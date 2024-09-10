Раскрыто влияние алкоголя на организм во время простуды

10.09.2024 | 10:01

Некоторые люди считают, что употребление спиртных напитков помогает при простуде, якобы они убивают микробы, поэтому человек быстрее выздоравливает. Но это всего лишь миф, заявили специалисты регионального минздрава.

На самом деле алкоголь во время болезни опасен, он дополнительно нагружает сердце, вызывая повышение давления и аритмию, также вредит работе поджелудочной железы, почек и печени, раздражает слизистую ЖКТ, приводит к сильной интоксикации.

«Алкоголь и его основная составляющая ацетальдегид имеет очень большое негативное влияние на организм. На фоне обезвоживания организм теряет способность победить инфекцию», - сообщила главный терапевт Пензенской области Елена Матвеева.

Если появились симптомы простуды, нужно обязательно обратиться к врачу. Только он может поставить правильный диагноз, а от этого зависит скорость выздоровления. Для успешного лечения больной должен следовать рекомендациям медиков.

«Необходимо соблюдать постельный режим, исключить физические и умственные нагрузки, обеспечить регулярное проветривание и высокую влажность воздуха в помещении, в котором находится заболевший человек. Также больному необходимо обильное питье и легкая пища», - рассказала Елена Матвеева.