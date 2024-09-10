Путин анонсировал выплату ко Дню семьи, любви и верности

10.09.2024 | 09:25

Многодетным семьям будут выплачивать деньги ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.

Такое поручение правительству дал Президент РФ Владимир Путин. Оно опубликовано на официальном сайте Кремля.

Размер выплаты пока не называется. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Он должен подготовить доклад до 1 декабря 2024-го.

Многодетными семьями считаются те, где воспитываются трое или более наследников. Им положены льготы, например на проезд в общественном транспорте, а также материальная помощь в виде ежемесячных пособий по уходу за ребенком, ежегодной выплаты на сборы ребенка в школу, налоговый вычет и другие меры поддержки.

Ранее сообщалось, что Президент РФ одобрил идею создать праздник для многодетных семей и разрешить им бесплатно посещать культурные и развлекательные мероприятия в День семьи, любви и верности.