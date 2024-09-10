Сетевое издание|18+|Вторник|10 сен 2024|17:30
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+26oC
+27oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Путин анонсировал выплату ко Дню семьи, любви и верности

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Многодетным семьям будут выплачивать деньги ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.

Такое поручение правительству дал Президент РФ Владимир Путин. Оно опубликовано на официальном сайте Кремля.

Размер выплаты пока не называется. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Он должен подготовить доклад до 1 декабря 2024-го.

Многодетными семьями считаются те, где воспитываются трое или более наследников. Им положены льготы, например на проезд в общественном транспорте, а также материальная помощь в виде ежемесячных пособий по уходу за ребенком, ежегодной выплаты на сборы ребенка в школу, налоговый вычет и другие меры поддержки.

Ранее сообщалось, что Президент РФ одобрил идею создать праздник для многодетных семей и разрешить им бесплатно посещать культурные и развлекательные мероприятия в День семьи, любви и верности.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте