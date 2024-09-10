Приставы ответят на вопросы по долгам участников СВО

В четверг, 12 сентября, в Управлении Федеральной службы судебных приставов России по Пензенской области (ул. Пушкина, 17а) состоится прием граждан по вопросам, связанным с исполнительными производствами в отношении участников СВО и членов их семей.
Он будет идти с 8:00 до 20:00.
«В рамках личного приема должностные лица обеспечат адресное решение вопросов обратившихся граждан - военнослужащих и их родственников», - сообщили PenzaInform.ru в пресс-службе управления.
Необходима предварительная запись. Она возможна по телефонам: 90-65-79, 90-65-99 - либо через сервис «Электронная запись на личный прием».
При визите в управление нужно иметь при себе паспорт, оформленную доверенность, подтверждающую полномочия стороны исполнительного производства.