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Общество

Приставы ответят на вопросы по долгам участников СВО

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В четверг, 12 сентября, в Управлении Федеральной службы судебных приставов России по Пензенской области (ул. Пушкина, 17а) состоится прием граждан по вопросам, связанным с исполнительными производствами в отношении участников СВО и членов их семей.

Он будет идти с 8:00 до 20:00.

«В рамках личного приема должностные лица обеспечат адресное решение вопросов обратившихся граждан - военнослужащих и их родственников», - сообщили PenzaInform.ru в пресс-службе управления.

Необходима предварительная запись. Она возможна по телефонам: 90-65-79, 90-65-99 - либо через сервис «Электронная запись на личный прием».

При визите в управление нужно иметь при себе паспорт, оформленную доверенность, подтверждающую полномочия стороны исполнительного производства.

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