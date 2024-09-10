Пакет «со взрывчаткой» стал частью тренировки в спасском ФОКе

10.09.2024 | 10:40

В Спасском районе провели тактико-специальную антитеррористическую тренировку. Местом мероприятия стал ФОК «Спасск».

В учениях участвовали оперативная группа регионального УФСБ РФ, сотрудники спортивного объекта, представители органов власти.

По легенде, в ФОКе обнаружили пакет с бомбой.

«В ходе тренировки отработаны вопросы по обнаружению самодельного взрывного устройства, проведения аварийно-спасательных работ по минимизации последствий террористического акта», - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.

Персонал ФОКа усвоил алгоритм действий при обнаружении взрывчатки, а также отработал информационный контакт с региональными УМВД, ГУ МЧС, УФСБ России.