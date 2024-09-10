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Общество

Пакет «со взрывчаткой» стал частью тренировки в спасском ФОКе

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В Спасском районе провели тактико-специальную антитеррористическую тренировку. Местом мероприятия стал ФОК «Спасск».

В учениях участвовали оперативная группа регионального УФСБ РФ, сотрудники спортивного объекта, представители органов власти.

Пакет «со взрывчаткой» стал частью тренировки в спасском ФОКе

По легенде, в ФОКе обнаружили пакет с бомбой.

Пакет «со взрывчаткой» стал частью тренировки в спасском ФОКе

«В ходе тренировки отработаны вопросы по обнаружению самодельного взрывного устройства, проведения аварийно-спасательных работ по минимизации последствий террористического акта», - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.

Персонал ФОКа усвоил алгоритм действий при обнаружении взрывчатки, а также отработал информационный контакт с региональными УМВД, ГУ МЧС, УФСБ России.

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Источник — фото УФСБ РФ по региону
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