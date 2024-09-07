Под Старым Славкином профессионалы состязались в укладке асфальта

07.09.2024 | 12:56

В пятницу, 6 сентября, на подъезде к селу Старое Славкино в Малосердобинском районе прошел конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии». На этот раз за звание лучшего боролись специалисты в номинации «Оператор плиты асфальтоукладчика».

11 работников продемонстрировали и знание теории, и практическое мастерство. Каждому выдали задание уложить верхний слой асфальта на участке в 50 метров, соблюдая при этом требования к толщине слоя, его ширине и уклону.

Для местных жителей конкурс стал настоящим праздником: они смогли не только оценить действия профессионалов, но и послушать выступления местных коллективов и солистов.

По итогам соревнований третье место занял Олег Журавлев. Его награда составила 150 тысяч рублей. Второе место и приз в размере 230 тысяч завоевал Александр Обилец.

Победу в конкурсе одержал Николай Тюгаев. Лучший в Пензенской области оператор плиты асфальтоукладчика получит 450 тысяч рублей.

«Всем участникам в качестве поощрительных призов были вручены памятные подарки от Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области», - сообщили в пресс-службе регионального минстроя.