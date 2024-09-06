7 сентября пензенцев ждет теплый осенний день

06.09.2024 | 22:00

В субботу, 7 сентября, жителей Пензенской области ждет теплый осенний день. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью столбики термометров покажут +6...+8 градусов, днем поднимутся до отметок +24...+26.

Ветер будет дуть с севера со скоростью до 11 метров в секунду. Ожидается малооблачная погода без осадков.

«В предстоящий период в Сурском крае продолжит господствовать обширный антициклон. Повышенный фон атмосферного давления будет способствовать сохранению солнечной и сухой погоды. Ветер развернется с северной четверти на юго-восточную, и в регион начнет поступать теплый воздух. Температурный режим повысится», - рассказала начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

7 сентября в народном календаре - Тит Листопадник. Считалось, что если в этот день листья падают на землю лицевой стороной вверх, то можно ждать похолодания, а когда ложатся изнанкой наружу, теплая погода продержится еще долго.