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Общество

7 сентября пензенцев ждет теплый осенний день

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В субботу, 7 сентября, жителей Пензенской области ждет теплый осенний день. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью столбики термометров покажут +6...+8 градусов, днем поднимутся до отметок +24...+26.

Ветер будет дуть с севера со скоростью до 11 метров в секунду. Ожидается малооблачная погода без осадков.

«В предстоящий период в Сурском крае продолжит господствовать обширный антициклон. Повышенный фон атмосферного давления будет способствовать сохранению солнечной и сухой погоды. Ветер развернется с северной четверти на юго-восточную, и в регион начнет поступать теплый воздух. Температурный режим повысится», - рассказала начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

7 сентября в народном календаре - Тит Листопадник. Считалось, что если в этот день листья падают на землю лицевой стороной вверх, то можно ждать похолодания, а когда ложатся изнанкой наружу, теплая погода продержится еще долго.

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