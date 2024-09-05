В Госдуме предлагают пересадить чиновников на автобусы

05.09.2024 | 08:52

Депутат Госдумы Владимир Плякин предложил обязать чиновников и депутатов два дня в неделю ездить на работу общественным транспортом.

Соответствующий проект закона размещен в электронной базе документов.

Новую норму предлагается ввести для руководителей федеральных, региональных и муниципальных органов власти, а также депутатов всех уровней. Исключение делается для глав специальных и экстренных служб при исполнении ими своих обязанностей.

Предполагается, что даты и порядок проведения «Дней без автомобиля» для федеральных чиновников будет устанавливать Правительство РФ, для региональных - высшее должностное лицо субъекта, для муниципальных они будут прописаны в нормативно-правовых актах муниципальных образований.

«Введение обязанности... поможет должностным лицам лучше понять проблемы общественного транспорта в их регионе и повысит доверие граждан к представителям власти. Более того, пример чиновников по массовому использованию общественного транспорта может побудить больше граждан отказаться от личных автомобилей в пользу общественного транспорта, что также будет способствовать уменьшению загруженности дорог и улучшению экологической обстановки в городах», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.