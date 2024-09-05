Сетевое издание|18+|Четверг|5 сен 2024|09:55
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+21oC
+22oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

В Госдуме предлагают пересадить чиновников на автобусы

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Депутат Госдумы Владимир Плякин предложил обязать чиновников и депутатов два дня в неделю ездить на работу общественным транспортом.

Соответствующий проект закона размещен в электронной базе документов.

Новую норму предлагается ввести для руководителей федеральных, региональных и муниципальных органов власти, а также депутатов всех уровней. Исключение делается для глав специальных и экстренных служб при исполнении ими своих обязанностей.

Предполагается, что даты и порядок проведения «Дней без автомобиля» для федеральных чиновников будет устанавливать Правительство РФ, для региональных - высшее должностное лицо субъекта, для муниципальных они будут прописаны в нормативно-правовых актах муниципальных образований.

«Введение обязанности... поможет должностным лицам лучше понять проблемы общественного транспорта в их регионе и повысит доверие граждан к представителям власти. Более того, пример чиновников по массовому использованию общественного транспорта может побудить больше граждан отказаться от личных автомобилей в пользу общественного транспорта, что также будет способствовать уменьшению загруженности дорог и улучшению экологической обстановки в городах», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте