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Общество

4 сентября пензенцев ждет очередной солнечный день

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4 сентября в Пензенской области ожидается малооблачная погода без осадков. Такой прогноз сделали специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут +7...+12 градусов, днем воздух прогреется до +21...+26. Поздним вечером за окном станет свежо - до +5...+10 градусов.

На протяжении суток будет дуть северо-восточный ветер - ночью слабый, днем умеренный с порывами до 12 метров в секунду.

Ранее синоптики объясняли, что из-за господства антициклона существенных осадков в регионе ждать не приходится. Такая засушливость стала поводом для объявления IV класса пожарной опасности леса.

В старину считалось, что солнечный день 4 сентября - к теплой осени.

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